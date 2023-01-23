"الاعتدال الوطني" استنكر احراق القرآن في السويد ودان الاعتداء على المؤسسة اللبنانية للارسال

"الاعتدال الوطني": لضرورة الحفاظ على الحرية المسؤولة للاعلام في لبنان

استنكر تكتل "الاعتدال الوطني" احراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، معتبرا أن "الخطوة مدانة ومرفوضة وتتنافى مع ابسط قواعد احترام المعتقدات ولا يمكن تحت اي مسمى تبرير هذه الاساءة التي تمس مشاعر ملايين المسلمين".



كذلك دان التكتل في بيان، "الاعتداء على المؤسسة اللبنانية للارسال"، مؤكداً تضامن اعضائه مع ادارتها وموظفيها بوجه هذا الاعتداء. وشدد التكتل على "رفض منطق العنف"، لافتاً الى "ضرورة الحفاظ على الحرية المسؤولة للاعلام في لبنان".