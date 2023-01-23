السنيورة يستنكر الاعتداء على الـLBCI: الرسائل واضحة والمرسلون واضحون أيضاً

السنيورة طالب الأجهزة الأمنية بوضع حد للإرهاب المتنقل بين وسائل الإعلام

أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد للاعتداء الذي تعرضت له المؤسسة اللبنانية للإرسال (الـLBCI) يوم أمس عبر إلقاء قنبلة باتجاه مبناها.



واعتبر ان الرسائل واضحة والمرسلون واضحون أيضاً. فبعد تعرّض التلفزيون الجديد للاعتداء إثر بث سكتش فكاهي، قام بعض المنزعجين من الفكاهة السياسية مرة جديدة بالتعبير عن امتعاضهم باستهداف وسائل الاعلام، وذلك بالاعتداء على محطة الـLBCI".



وعلّق الرئيس السنيورة بالقول: "قد يمكن ترهيب بعض اللبنانيين يوماً، ولكن لا يمكن ترهيبهم كل يوم، فلكل أمر نهاية ولا بدّ للشعب اللبناني من أن يضع حداً للإرهاب والإرهابيين يوماً ما وهو آتٍ لا محالة".



وطالب الأجهزة الأمنية بوضع حد لهذا الإرهاب المتنقل بين وسائل الإعلام عبر فرض هيبة وسلطة القانون وكشف المعتدين على وسائل الإعلام ومحاسبتهم عبر سوقهم إلى العدالة.