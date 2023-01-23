رئيس الرابطة المارونية اتصل بالضاهر مستنكرا الاعتداء على الـLBCI

السفير كرم أشاد بدور المؤسسة اللبنانية للارسال وطنيا واعلاميا

اتصل رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم برئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر، ناقلا اليه استنكار الرابطة اعضاء، مجلسا تنفيذيا ورئيسا للاعتداء التي تعرضت له محطة الـLBCI في أدما وادانتها له.



وتوجه كرم باسم الرابطة المارونية إلى الأجهزة القضائية والأمنية إلى التحرك بسرعة لكشف الفاعلين واحالتهم على المحاكمة لإنزال القصاص الرادع بحقهم.



وأشاد السفير كرم "بدور المؤسسة اللبنانية للارسال وطنيا واعلاميا"، مؤكدا أن حرية الصحافة والاعلام ملازمة لوجود لبنان، ولا يمكن القبول بأي استهداف لها، أو مساس بها.