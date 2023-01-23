أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي استنكرت الاعتداء على الـLBCI

أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي: نؤكد رفضنا القاطع المساس بالحريات الإعلامية

استنكرت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان، الاعتداء على تلفزيون الـLBCI.



وقال البيان: "إننا إذ نستنكر أشد الاستنكار الاعتداء على أي مؤسسة إعلامية، نؤكد رفضنا القاطع المساس بالحريات الإعلامية والجسم الإعلامي، داعين القوى الأمنية الى الإسراع للكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم وعدم السماح بتكرار مثل هذا الاعتداء".



وشدد البيان على ضرورة التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الفتنة والتشديد على اعتبار القضاء الحكم في أي نزاع أو سجال أو خلاف يحصل على خلفية نشر مواد إعلامية، مع التشديد على حق الجميع بحرية التعبير عن رأيه، ولكن تحت سقف القوانين ومقتضيات الحفاظ على السلم الأهلي.