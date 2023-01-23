نقابة الصحافة اللبنانية: الإعتداء على مؤسسة إعلامية معتدلة تهديد للسلم الأهلي

إستنكرت نقابة الصحافة اللبنانية بشخص رئيسها عوني الكعكي ما تعرضت له المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI بإلقاء قنبلة صوتية على حرمها ما أدى إلى انفجارها والتسبب بأضرار مادية .واستغربت النقابة في بيان هذا الإعتداء على مؤسسة إعلامية معتدلة تعبر عن آراء جميع اللبنانيين، فلا ترى أن هناك سببًا لهذا الإعتداء إلا أن تضعه في خانة تهديد السلم الأهلي، مشددين على كشف الحقيقة وملابساتها والإقتصاص من الفعلة كي لا تتكرر مثل هذه التعديات على الجسم الإعلامي وعلى الوطن.