جواد بولس: الى جانب الـLBCI

اتصل النائب السابق جواد بولس برئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال الـLBCI الشيخ بيار الضاهر، معلنًا تضامنه مع المحطّة اثر الاعتداء الذي تعرّضت له.