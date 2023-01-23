الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عبدالله قدم اقتراح قانون معجلا يرمي إلى تغطية كلفة حليب الرضّع للأطفال دون السنة
أخبار لبنان
2023-01-23 | 08:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عبدالله قدم اقتراح قانون معجلا يرمي إلى تغطية كلفة حليب الرضّع للأطفال دون السنة
قدم رئيس لجنة الصحة النيابية، عضو "اللقاء الديمقراطي "النائب بلال عبدالله باسم اللجنة إلى المجلس النيابي، اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي إلى تغطية كلفة حليب الرضّع للأطفال دون السنة من قبل الجهات الضامنة الرسمية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
"مادة وحيدة:
أولاً: على جميع الجهات الضامنة الرسمية سواء المدنية أم العسكرية أم الأمنية، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- فرع المرض والأمومة- تغطية فواتير حليب الأطفال الرضّع لمن هم دون السنة من عمرهم.
ثانياً: لا يجوز أن تقل التغطية عن نسبة سبعين بالمئة (70%) من القيمة الحقيقية للكلفة.
ثالثا: تتحمل وزارة الصحة تكلفة عمليات الولادة عن العائلات غير المشمولة بأي نوع من الضمان الصحي.
رابعاً: تطبق مواد قانون العقوبات المتعلقة بتزوير المستندات واستعمالها على منظمي ومستعملي الفواتير الوهمية.
خامساً: يعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر شباط 2023.
*الأسباب الموجبة*
لما كانت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية قد وصلت الى ما وصلت اليه في لبنان، بحيث اصبح المواطن اللبناني يرزح نحت اعباء لا طائل له بها.
ولما كان المصرف المركزي قد رفع الدعم عن حليب الرضّع نظراً إلى الكلفة الكبيرة المتأتية من عدم قدرة الدولة على ضبط سوق هذه السلعة وبالتالي عدم وصولها الى مستحقيها.
ولما كانت الكلفة المتأتية من هذا الاقتراح في ما لو أقر أقل بكثير من كلفة الدعم التي كان المصرف المركزي يؤمنها.
ولما كانت التغطية المنصوص عليها بالاقتراح المرفق تؤمن استحصال مستحقي هذا الدعم دون سواهم.
ولما كان في لبنان حتى تاريخه عائلات غير مشمولة باي نوع من الضمان الصحي، وتحقيقاً للعدالة بقدر الامكان، رأينا أن تتحمل وزارة الصحة تكلفة عمليات الولادة تعوضاً عن تغطية كلفة حليب الرضع لمن هم دون السنة.
لكل ذلك ولأسباب أخرى اتينا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس الكريم مناقشته وإقراره".
آخر الأخبار
أخبار لبنان
عبدالله
حليب
اطفال
التالي
جنبلاط يرشح قائد الجيش وأزعور وحنين لخروج لبنان من المأزق (الشرق الأوسط)
البعريني: صوت القنابل يجسّد صوت الجُبن ليس إلا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-01-22
طارق عبدالله للـLBCI: لا يمكننا اليوم توزيع الكهرباء على مناطق لا يمكن جبايتها والمواطن لديه مسؤولية لمساعدة مؤسسة كهرباء لبنان
آخر الأخبار
2023-01-22
طارق عبدالله للـLBCI: لا يمكننا اليوم توزيع الكهرباء على مناطق لا يمكن جبايتها والمواطن لديه مسؤولية لمساعدة مؤسسة كهرباء لبنان
0
آخر الأخبار
2023-01-22
عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله للـLBCI: من المفترض بالمرحلة المقبلة ان تبدأ عمليات الصيانة بمعمل الزهراني وبغضون 5 الى 6 أشهر من المفترض أيضاَ أن يصبح معمل الزهراني على كامل الجهوزية مثل معمل دير عمار
آخر الأخبار
2023-01-22
عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله للـLBCI: من المفترض بالمرحلة المقبلة ان تبدأ عمليات الصيانة بمعمل الزهراني وبغضون 5 الى 6 أشهر من المفترض أيضاَ أن يصبح معمل الزهراني على كامل الجهوزية مثل معمل دير عمار
0
آخر الأخبار
2023-01-22
عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله للـLBCI: موضوع تفريغ الباخرتين المحملتين بالغاز اويل لمعملي دير عمار والزهراني متوقف على اجراءات روتينية بين مصرف لبنان ووزارة المالية وخلال أيام قليلة جداً ستتم عملية التفريغ وفحص العينات
آخر الأخبار
2023-01-22
عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله للـLBCI: موضوع تفريغ الباخرتين المحملتين بالغاز اويل لمعملي دير عمار والزهراني متوقف على اجراءات روتينية بين مصرف لبنان ووزارة المالية وخلال أيام قليلة جداً ستتم عملية التفريغ وفحص العينات
0
آخر الأخبار
2023-01-22
عضو مجلس إدارة كهرباء لبنان طارق عبدالله للـLBCI: هدفنا تأمين إستدامة الـ4 ساعات كهرباء على مدى 6 أشهر بين الـ550 و600 ميغاواط
آخر الأخبار
2023-01-22
عضو مجلس إدارة كهرباء لبنان طارق عبدالله للـLBCI: هدفنا تأمين إستدامة الـ4 ساعات كهرباء على مدى 6 أشهر بين الـ550 و600 ميغاواط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأمن الغذائي في لبنان بخطر.. تجار الأزمة "بلا ضمير"
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأمن الغذائي في لبنان بخطر.. تجار الأزمة "بلا ضمير"
0
أخبار لبنان
13:30
حواط يستنكر الاعتداء على الـLBCI: لم يعد مقبولا هذا التفلت
أخبار لبنان
13:30
حواط يستنكر الاعتداء على الـLBCI: لم يعد مقبولا هذا التفلت
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-18
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-18
العام الدراسي في التعليم الرسمي مجمد حتى إشعار آخر
0
أخبار لبنان
2023-01-09
سلسلة لقاءات في السراي الحكومي..
أخبار لبنان
2023-01-09
سلسلة لقاءات في السراي الحكومي..
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-13
MedLeb... تطبيق لمساعدة المريض في معرفة سعر الدواء والبديل عنه
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-13
MedLeb... تطبيق لمساعدة المريض في معرفة سعر الدواء والبديل عنه
0
موضة وجمال
2023-01-19
المصممة البريطانية غرايس ويلز تفتتح أسبوع الموضة الرجالية في باريس
موضة وجمال
2023-01-19
المصممة البريطانية غرايس ويلز تفتتح أسبوع الموضة الرجالية في باريس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأمن الغذائي في لبنان بخطر.. تجار الأزمة "بلا ضمير"
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأمن الغذائي في لبنان بخطر.. تجار الأزمة "بلا ضمير"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد
0
امن وقضاء
13:00
"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI
امن وقضاء
13:00
"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
07:20
وفد من حزب الله يزور التيار الوطني الحر... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:20
وفد من حزب الله يزور التيار الوطني الحر... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
07:17
كنعاني: تبادل الرسائل بشأنِ ملف الاتفاق النووي مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة
أخبار دولية
07:17
كنعاني: تبادل الرسائل بشأنِ ملف الاتفاق النووي مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:07
اعتصام النواب مستمر لليوم الخامس على التوالي...
تقارير نشرة الاخبار
07:07
اعتصام النواب مستمر لليوم الخامس على التوالي...
0
أمن وقضاء
07:03
ما جديد التحقيقات في إلقاء قنبلة على الـLBCI؟
أمن وقضاء
07:03
ما جديد التحقيقات في إلقاء قنبلة على الـLBCI؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
15:12
فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها
امن وقضاء
15:12
فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها
2
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
3
امن وقضاء
04:26
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
04:26
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
4
آخر الأخبار
14:58
مجهولون ألقوا قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI ما أدى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية وعناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات حضروا إلى المكان وباشروا بالتحقيقات
آخر الأخبار
14:58
مجهولون ألقوا قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI ما أدى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية وعناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات حضروا إلى المكان وباشروا بالتحقيقات
5
امن وقضاء
03:56
بالصورة - حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى الـ LBCI امس مليئة بالخردق وادت الى الاضرار المادية بالسيارات والاستوديو ونوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب
امن وقضاء
03:56
بالصورة - حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى الـ LBCI امس مليئة بالخردق وادت الى الاضرار المادية بالسيارات والاستوديو ونوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب
6
امن وقضاء
06:58
البيطار يعود الى تحقيقات المرفأ
امن وقضاء
06:58
البيطار يعود الى تحقيقات المرفأ
7
امن وقضاء
16:12
الـ LBCI بعد حادثة القاء قنبلة: سنكون كما كنا دوما منبرا للحرية والدفاع عن لبنان
امن وقضاء
16:12
الـ LBCI بعد حادثة القاء قنبلة: سنكون كما كنا دوما منبرا للحرية والدفاع عن لبنان
8
أخبار سياسية
11:15
وفيق صفا: "الممغوصون اليوم من التفاهم ما رح يكونوا مبسوطين"
أخبار سياسية
11:15
وفيق صفا: "الممغوصون اليوم من التفاهم ما رح يكونوا مبسوطين"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store