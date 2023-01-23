وزارة الصحة: 237 إصابة بكورونا وحالة وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم تسجيل 237 إصابة جديدة بكورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1227153، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".



كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، ولم يتمّ تسجيل اي صابة أو وفاة.

