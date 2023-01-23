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كادمان لـ"عشرين 30": مستمرون في تحقيقاتنا بالفساد في القطاع المصرفي وفي قطاعات أخرى
أخبار لبنان
2023-01-23 | 16:06
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كادمان لـ"عشرين 30": مستمرون في تحقيقاتنا بالفساد في القطاع المصرفي وفي قطاعات أخرى
كادمان لـ"عشرين 30": مستمرون في تحقيقاتنا بالفساد في القطاع المصرفي وفي قطاعات أخرى
كادمان لـ"عشرين 30": مستمرون في تحقيقاتنا بالفساد في القطاع المصرفي وفي قطاعات أخرىاكد رئيس غرف العدل الدولية توبي كادمان ان "العمل الذي نقوم به في لبنان هو بالتنسيق مع جمعيات غير حكومية، ونحن مستمرون في تحقيقاتنا بالفساد في القطاع المصرفي وفي قطاعات أخرى والمشجع أن نرى تقدمًا من خلال الوفد الأوروبي في الملف داخليًّا وفي أوروبا".
وكشف كادمان في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI أن "هناك جهات سرّبت تقريراً يشير إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرأس مجموعة من الخارجين على القانون".
وأشار الى انه "هناك ضرورة ومسؤولية لملاحقة الجرائم المالية المرتكبة في لبنان وسيكون هناك تقرير جديد وتوسيع للتحقيقات للذهاب بها إلى أبعد من ذلك، كما أنه يوجد إثباتات تؤكد أن هناك شخصيات سياسية لبنانية متورطة في الجرائم المالية المصرفية".
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