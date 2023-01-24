جعجع بحث التطورات مع سفيرة فرنسا

بحث رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق د. ريشار قيومجيان، في آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.