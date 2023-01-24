الراعي التقى وفد "سيدة الجبل" و"مجلس رفع الاحتلال الايراني عن لبنان" ...علوش: ثوابتنا تتوافق مع ما تنادون به

سعيد: نتمنى ان تحملوا قضية لبنان الى دوائر القرار لمساعدتنا