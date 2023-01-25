جنبلاط يؤكد حرصه على تسريع خطى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة

جنبلاط يحذر من مضاعفات استمرار التدهور المالي على الاستقرار الاجتماعي

أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط حرصه على تسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لبدء الخروج من دوامة الأزمات الراهنة.



وأيّد "إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها"، محذرا من "مضاعفات استمرار التدهور المالي على الاستقرار الاجتماعي".



كلام جنبلاط جاء خلال استقباله وفدا من "لقاء التوازن الوطني"، ضم: صلاح سلام، سمير حمود، المحامي صائب مطرجي، الدكتور غالب محمصاني، رئيس جمعية خريجي المقاصد المهندس مازن شوربجي، الدكتور وسيم الوزان، المهندس بسام برغوث، المحامي محمد فواز، ومازن شبارو، في حضور مستشار جنبلاط رامي الريس.



وبحث اللقاء في "تطورات الوضع الداخلي والمستجدات في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى ما يتردد عن اللامركزية والفيدرالية واستحقاق الانتخابات البلدية".