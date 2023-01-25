لماذا لم تفرغ البواخر المحملة بالغاز ايول حمولتها بعد؟

البواخر المحملة بالغاز ايول لم تفرغ حمولتها بعد...

في ملف الكهرباء، البواخر المحملة بالغاز ايول لم تفرغ حمولتها بعد.. لماذا؟