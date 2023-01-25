سامي الجميل استقبل فرونتسكا: لضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت

شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن واهمية ان يكون رئيساً انقاذياً قادراً على فتح كل الملفات بهدف معالجتها ووقف الانهيارعلى كافة المستويات".



كلام الجميّل جاء خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانّا فرونتسكا، حيث جرى عرض لآخر التطورات على الساحة اللبنانية. وحضر اللقاء عضوا المكتب السياسي جويل بو عبود وجورج جمهوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ميشال ابي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله.



وأكد الجميّل دور المجتمع الدولي في مساعدة اللبنانيين على استعادة مؤسساتهم التي تتداعى تباعا، مشددا على أهمية الحفاظ على القضاء واستقلاليته ليبقى في لبنان دولة قانون تحفظ حقوق اللبنانيين.