باسيل من بكركي: موقع رئاسة الجمهورية لكل اللبنانيين ولكن لا يمكن لاحد أن يتخطى المكون المسيحي

باسيل من بكركي: لا حل الا بانتخاب رئيس وندعو مجددا إلى الحوار والتلاقي مع الجميع



أكّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل أنّ كل يوم يمر من دون انتخاب رئيس المشكلة تتعمق، مشدّداً على أنّ لا حل الا بالحوار، ولا امكان للانتخاب الا بالتوافق. ودعا إلى الحوار والتلاقي مع الجميع، قائلاً: "نحن حاضرون وهذا ما نقوم به في السر وفي العلن، وبكركي هي المنطلق والمكان الاصلح لهذا الحوار".



واعتبر بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن موقع رئاسة الجمهورية هو لكل اللبنانيين، ولكن لا يمكن لاحد أن يتخطى في هذه النقطة المكون المسيحي.

وقال: "هذه المحاولات التي نشهدها لا يمكن ان نسمح بمرورها، لذلك نتطلع بكثير من السلبية الى اي كلام يتمحور حول تخطي المكون المسيحي ونتطلع بكثير من الإيجابية الى الكلام الذي سمعناه هذه الليلة عن عدم ورود او قبول تخطي هذا المكون".



ورأى أن المسيحيين كغيرهم من اللبنانيين معنيين بان يكون لهم كلمتهم وبان يسعوا لكي تكون لهم كلمة اساسية في هذا الاستحقاق، وهذه المبادرة تبقى في النهاية بيد صاحب الغبطة، قائلاً :"نحن دائم متجاوبون وملبون لاي مبادرة من هذا النوع".



وقال في سياق آخر: "أولا لن نتكلم بما حدث في هذا اللقاء الطويل مع سيدنا، ولكنه كالعادة كان مثمرا وجيدا، وثانيا سنتحدث ظهر الاحد المقبل وستسمعوننا بموقف شامل، والاكيد ومن هذا الصرح نقول انه ليس هناك من حل الا بانتخاب رئيس".



وكان الراعي قد عقد مع باسيل، خلوةً في الصرح البطركي في بكركي.