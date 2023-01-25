مقتل شاب يعمل في محل صرافة في جل الديب رميا بالرصاص

مجهولون يطلقون النار على شاب يعمل في محل للصيرفة في جل الديب..

أطلق مجهولون النار على شاب يعمل في محل للصيرفة في منطقة جل الديب ما ادى الى وفاته، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". وقد سرقوا منه مبلغا بالدولار كان في حوزته.



وفورا حضرت الأجهزة الأمنية وباشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.