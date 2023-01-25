الخارجية الاميركية عن انفجار مرفأ بيروت: لاستكمال التحقيق ومحاسبة المسؤولين

الخارجية الاميركية: لتحقيق شفاف

أكدت الخارجية الأميركية أن ضحايا إنفجارِ مرفأ بيروت يستحقون العدالة.



ودعت الى محاسبة المسؤولين عنه، وحضت السلطات اللبنانية على إستكمال تحقيقِ سريعٍ وشفاف في إنفجارِ المرفأ.