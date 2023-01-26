السفير البابوي في لبنان زار الرابطة المارونية: الوحدة الوطنية وتضامن المسيحيين يساعدان على الولوج إلى الحلول

كرم

بورجيا

بحث السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، خلال زيارته مقر الرابطة المارونية، حيث كان في استقباله رئيسها السفير خليل كرم واعضاء المجلس التنفيذي للرابطة، في الوضع في لبنان، والدور الذي يضطلع به الكرسي الرسولي لمساعدته على عبور الازمة التي تعصف به.واستعرض كرم في مستهل اللقاء تاريخ العلاقة بين الكرسي الرسولي والرابطة المارونية، واضاء على الهواجس اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، متوقفا عند الشغور الرئاسي، وضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.واشار رئيس الرابطة المارونية إلى اضطرار السلطات الكنسية - إزاء استعصاء الحل- إلى المطالبة بمؤتمر دولي لمساعدة لبنان على الخروج من هذه الازمة - المحنة.وقال:" وقع الازمة الاقتصادية الخانقة، وأثرها السلبي على قطاعي التعليم والصحة، يزيد من وتيرة الهجرة لدى الشباب اللبناني ويفاقمها".وتطرّق كرم إلى معضلة النزوح السوري في لبنان، وما تشكله من إخطار جسيمة على ديموغرافية البلاد وسلمها الاهلي، وقدرتها الاقتصادية على إحتمال الاعباء التي يرتبها هذا النزوح، خصوصا أن عدد النازحين السوريين يعادل ما يقارب نصف المقيمين في لبنان.وقال: "كان الأجدر بالمنظمات الاممية المعنية بهذا الملف، وسائر المنظمات الدولية المانحة ،أن تدفع في اتجاه توفير عودة كريمة للنازحين إلى سوريا ، بعدما أصبحت معظم مناطقها آمنة،وأن تسدد الاسهامات المالية اليهم مباشرة في بلادهم. فلا يهجرون ارضهم ولا يتخلون عن هوية وطنهم الام وجذورهم".ونوّه السفير بورجيا من جهته إلى دور الرابطة المارونية في العديد من المحطات الوطنية والمسيحية، محمّلا تحيات الحبر الاعظم البابا فرنسيس وبركاته إلى رئيس الرابطة واعضاء مجلسها التنفيذي واعضائها.ولفت إلى أن لبنان واجه أزمات اكثر صعوبة وخطورة، وتمكن ابناؤه من تخطيها، مؤكدا أن الوحدة الوطنية وتضامن المسيحيين وتواصلهم مع جميع العائلات الروحية المكونة للبنان، هو الذي يساعد على الولوج إلى الحلول في هذه المرحلة.وبعد ذلك، دار حوار مطول بين السفير البابوي ورئيس الرابطة المارونية واعضاء مجلسها التنفيذي حول كل موضوعات الساعة التي تتصل بمستقبل لبنان والوجود المسيحي في الشرق.