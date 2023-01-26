خلف من أمام قصر العدل: لضرورة استعادة الدولة بكل مؤسساتها

شدد النائب ملحم خلف من أمام قصر عدل بيروت على ضرورة استعادة الدولة بكل مؤسساتها، معتبرا أن السلطة القضائية سقطت.ولفت إلى أننا نجنح نحو الدكتاتوريات، مطالبا وزير العدل بأن يقول للشعب ما هي الحلول المقترجة من قبله، فيما خص ملف انفجار المرفأ.وطالب خلف من المراجع الروحية في لبنان توقيف من يستغل قيم الدين.