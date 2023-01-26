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ميقاتي: سأستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد

أخبار لبنان
2023-01-26 | 04:20
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ميقاتي: سأستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد
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ميقاتي: سأستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد

ميقاتي: انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة، وأن على اعضاء المجلس النيابي جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن.

واعتبر ان كل المزاعم بأن الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا معنى لها . وسأل:"هل الحكومة تعطل انتخاب الرئيس؟".

وجدد التأكيد انه سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.

واعتبر أن الانقسامات في الجسم القضائي، تنذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم  على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين.

مواقف رئيس الحكومة اطلقها في حفل عشاء أقامه اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير "إرادة" في الذكرى العاشرة لتأسيسه، في فندق فينيسيا.


وقال: "عقدنا حتى الان جلستين لمجلس الوزراء، ونحن بحاجة كل يوم لعقد جلسة، فالموازنة العامة التي تناهز 900 مليون دولار تتطلب نقل اعتمادات ولا يمكن اصدار المراسيم الخاصة بذلك، الا من خلال مجلس الوزراء.في المقابل نسمع تكرار  الانتقادات والحديث عن صوابية عقد الجلسات او عدمه، وعن ميثاقيتها ودستوريتها. فهل الوقت ملائم لهذا السجال؟أليس الافضل ان نقوم بما يمكن القيام به من اجل انقاذ هذا الوطن؟".

وعن الملف الرئاسي قال: "ان لبنان مقبل، باذن الله، على افاق جديدة، والاشارة الاولى تبقى في انتخاب رئيس جديد للجمهورية . فهل نحن مَنْ يعطّل انتخاب رئيس الجمهورية؟ هل الحكومة تعطل انتخاب الرئيس ؟هل نحن اليوم في وارد ان نأخد صلاحيات رئيس الجمهورية؟ نسمع البعض يقول إننا نأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية.والجواب البديهي، اذا كنا في مرحلة شغور رئاسي ولا يوجد رئيس للجمهورية، فكيف سنأخذ صلاحياته. كل هذه المزاعم لا معنى لها، وعلى المجلس النيابي الكريم واعضائه جميعا أن يكونوا دائما في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن. ومن هنا يبدأ الغيث باذن الله، وهذا الرئيس يحتاج الى ارادات صادقة وفاعلة ومتخصصة ومتطورة تحيط به". 

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