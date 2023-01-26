بحصلي للـLBCI: الحلول الترقيعية لم تعد كافية... ماذا عن اهتزاز الامن الغذائي؟

ماذا عن اهتزاز الامن الغذائي؟

أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أننا نعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار، موضحا أنهم أطلقوا صرخة الخوف من اهتزاز الامن الغذائي لهذا السبب.



وأوضح بحصلي في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI أن ركائز الامن الغذائي هي وجود الغذاء والوصول إلى الغذاء وصحة الغذاء.



وطمأن في السياق أن البضاعة موجودة طالما بإمكاننا تأمين الدولارات، داعيا إلى توقف الاضراب في مرفأ بيروت لان البضاعة بدأت تتكدّس.



وتحدّث نقيب مستوردي المواد الغذائية عن تراجع قدرة المستهلك الشرائية مع الارتفاع الجنوني لسعر الصرف.



ورأى بحصلي أن الحلول الترقيعية لم تعد كافية، داعيا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة باسرع وقت.

