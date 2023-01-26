تعاونية موظفي الدولة: تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى

تعاونية موظفي الدولة تعلن تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى



أعلنت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة تعديل التعرفة المعتمدة لجلسة غسل الكلى حيث أصبحت ٢٥٠٠٠٠٠ ل. ل. بدلاً من ١٥٠٠٠٠٠ تدفع للمستشفى، اعتبارا من ١/ ٢/ ٢٠٢٣.



وقالت إن أتعاب الطبيب أصبحت ٥٠٠٠٠٠ ل. ل.