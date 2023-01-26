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نصراوي للـLBCI: لبنان يصدّر منتجاته لأهم الدّول
أخبار لبنان
2023-01-26 | 05:06
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نصراوي للـLBCI: لبنان يصدّر منتجاته لأهم الدّول
نصراوي: سوريا تستفيد من التهريب وهذا ما يزيد من سعر الدولار في لبنان
اشار عميد الصناعة الغذائية جورج نصراوي أن سوريا تستفيد من التهريب وهذا ما يزيد من سعر الدولار في لبنان.
وقال في حديث لـ"نهاركم سعيد": "أصبحنا نرى بعض المؤسسات الصغيرة في القرى التي تدعم المواطن ونحن نشجعها ".
وكشف أن بعض المستوردين اليوم الذي انخفض استيرادهم يأخذون مواداً أولية من الصناعة اللبنانية، مشدّداً على أن لبنان يصدّر منتجاته لأهم الدّول.
وقال في سياق منفصل: "أرى اليوم سوادا وانتمنى ان نستطيع ضبط الوضع الامني والقضائي للالتفات صوب المواطن وحاجاته".
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