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مدعي عام التمييز يمنع موظفي النيابة العامة التمييزية في قصر العدل من تسلم اي قرار او تكليف من القاضي طارق البيطار

منع مدعي عام التمييز موظفي النيابة العامة التمييزية في قصر العدل من تسلم اي قرار او تكليف من القاضي طارق البيطار.



منع مدعي عام التمييز موظفي النيابة العامة التمييزية في قصر العدل من تسلم اي قرار او تكليف من القاضي طارق البيطار.