لاكروا خلال اجتماعه مع ميقاتي: الأمم المتحدة حريصة على أمن لبنان واستقراره

لاكروا خلال اجتماعه مع ميقاتي: الأمم المتحدة حريصة على أمن لبنان واستقراره

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع مساعد الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا في السراي الحكومي، في حضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال أرولدو لاثارو، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى ومستشاري الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.



وجرى البحث في الوضع في جنوب لبنان وعمل اليونيفيل والتعاون بينها وبين الجيش.



كما تناول البحث بشكل خاص حادث مقتل عنصر من اليونيفيل وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في جنوب لبنان قبل فترة.



وأكد ميقاتي مجددًا إلتزام لبنان بتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701.



أما لاكروا فنوه بقيام السلطات اللبنانية بالتحقيق الجاد في الحادثة، مشددًا على أن الأمم المتحدة حريصة على أمن لبنان واستقراره، وأن اليونيفيل ستنسق مع الجيش في تحركاتها.