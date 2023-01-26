نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: للإستمرار بتسليم الحد الأدنى من إحتياجات السوق

نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: للإستمرار بتسليم الحد الأدنى من إحتياجات السوق

أصدرت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان بيانًا أكدت فيه أن الإرتفاع الحاد وغير المسبوق الذي يشهده حاليًا سعر صرف العملة الأجنبية يهدد كل القطاعات اللبنانية الحيوية وفي طليعتها القطاع الصحي.



وأوضحت أن هذا الوضع سيؤدي إلى شح في الدواء، مما يشكل خطرًا كبيرًا على إستمرارية المؤسسات الصيدلانية والإستشفائية.



وعليه، تواصلت النقابة مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض الذي أكد أنه على استعداد لإصدار مؤشر أسعار يومي للدواء بغية تأمين إحتياجات المرضى وحماية المؤسسات الصيدلانية من الإنهيار.





وطلبت نقابة مستوردي الأدوية من جميع المستوردين والموزعين الإستمرار بتسليم الحد الأدنى من إحتياجات السوق خلال الفترة المقبلة بما فيه مصلحة المرضى، إلى حين إستقرار الوضع النقدي من جديد.











