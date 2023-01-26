فرنجية من بكركي: باسيل لديه اسبابه ليرفضني فالامور أكبر من قدرته الاستيعابية

فرنجية من بكركي: لست ضد قائد الجيش جوزيف عون ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل النائب ميشال معوّض رئيس توافقي؟



اعتبر رئيس تيار المرده سليمان فرنجية أن النائب جبران باسيل لديه اسبابه ليرفضه، قائلاً: "باسيل لديه اساببه ليرفضني فالامور أكبر من قدرته الاستيعابية".



وأضاف، سائلاً: "لست ضد قائد الجيش جوزيف عون ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل النائب ميشال معوّض رئيس توافقي؟".



وشدد بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، على أنّه لا يريد أن اكون رئيس تحدٍ، قائلاً :"الاكثرية بحاجة الى 65 صوتاً لذلك "أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل الى الرئاسة". ولفت الى أنّ الذي يؤمّن وصول أي مرشح هو مجلس النواب بالوسائل الدستورية المتاحة.



وقال: "لم أترشحّ على رئاسة الجمهورية لكي أسحب ترشيحي وعندما أشعر أن لدي عدد الاصوات التي تخولني أن أكون مرشحاً جداياً سأترشّح ولست ضدّ أن يتفّقوا على أي رئيس".