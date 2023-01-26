لا اجتماع لمجلس القضاء الأعلى: الامر اقتصر على مشاورات سريعة

لا اجتماع لمجلس القضاء الأعلى: الامر اقتصر على مشاورات سريعة

بعد قرار القاضي غسان عويدات بإطلاقِ جميعِ الموقوفينَ في قضية انفجار مرفأ بيروت، وبالإدعاءِ على القاضي طارق البيطار ومنعِه من السفر، أصدر عويدات قرارا يمنع بموجبه موظفي النيابة العامة التمييزية في قصر العدل من تسلم اي قرار او تكليف من البيطار.

كل تلك التطورات القضائية كان من المفترض ان تحضر في اجتماع على طاولةِ مجلسِ القضاء الأعلى، إلا أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى غادروا مكتب القاضي سهيل عبود من دون عقد إجتماع للمجلس، والامر اقتصر على مشاورات سريعة بين القضاة.