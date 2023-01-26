تفاصيل ما حصل أمام وزارة العدل خلال إعتصام الأهالي والناشطين وبعض النواب...

تفاصيل ما حصل أمام وزارة العدل خلال إعتصام الأهالي والناشطين وبعض النواب...

إعتصام لأهالي ضحايا المرفأ ومعهم عدد من النواب والناشطين، تطور الى اشكال وتدافع وهرج ومرج، امام قصر العدل في بيروت، ليعود لاحقا الهدوء بعد ساعات.

تفاصيل ما جرى في الفيديو اعلاه...