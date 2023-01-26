السفينة المحملة بالغاز أويل بدأت بإفراغ حمولتها في خزانات معمل الزهراني

السفينة المحملة بالغاز أويل بدأت بإفراغ حمولتها في خزانات معمل الزهراني

بدأت السفينة المحملة بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان والراسية أمام معمل الزهراني بإفراغ حمولتها في خزانات المعمل تمهيدًا لمعاودة إنتاج التيار الكهربائي وفق خطة تضعها مؤسسة كهرباء لبنان.



وأشارت المعلومات إلى أن السفينة الراسية أمام معمل دير عمار يتوقع أن تبدأ عملية إفراغها في خلال ٢٤ ساعة، على أن تصدر كهرباء لبنان لاحقًا بيانًا عن تفاصيل الإنتاج والتغذية بالتيار الكهربائي.

