الاساتذة يتابعون تحركاتهم في الشارع

الاساتذة يتابعون تحركاتهم في الشارع في مختلف المناطق اللبنانية



بعد ثلاثة أسابيع على اضراب المدارس الرسمية، أعلن وزير التربية أنه وبالتفاوض مع الجهات المانحة توصّل الى تأمين مبلغ ٩٠ دولار شهريا للعاملين في القطاع التربوي الرسمي بالاضافة الى بدل مقطوع عن فترة ما قبل عطلة رأس السنة محدد بـ١٠٠ دولار تبعا لعملية التدقيق التي تشمل الحضور والإنتاجية.



ولكن الاساتذة تابعوا تحركاتهم في الشارع في مختلف المناطق اللبنانية معترضين على هذه النتيجة.