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وزير الدفاع إلتقى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام وتأكيد التعاون الوثيق بين اليونيفيل والجيش

أخبار لبنان
2023-01-26 | 07:19
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وزير الدفاع إلتقى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام وتأكيد التعاون الوثيق بين اليونيفيل والجيش
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وزير الدفاع إلتقى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام وتأكيد التعاون الوثيق بين اليونيفيل والجيش

وزير الدفاع إلتقى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام وتأكيد التعاون الوثيق بين اليونيفيل والجيش

أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أهمية الدور الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لحفظ الإستقرار والهدوء في جنوب لبنان، لافتًا إلى علاقة التعاون القائمة مع الجيش اللبناني والمستمرة في المجالات كافة لحفظ هذا الإستقرار.
 
وجدد سليم، خلال استقباله وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو والوفد المرافق، إلتزام لبنان بكل قرارات الشرعية الدولية خصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته.

وإذ أسف الوزير سليم للحادثة الأليمة التي أودت بحياة أحد جنود الوحدة الإيرلندية العاملة في إطار قوات اليونيفيل، أكد أن التحقيقات مستمرة في هذه القضية وأن الجاني هو قيد التوقيف.

وأشاد لاكروا بالتنسيق الوثيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني من أجل الحفاظ على الهدوء والإستقرار في منطقة عمليات اليونيفيل، مشيرًا إلى الجهود المستمرة على مستوى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتأمين إستمرار الدعم الدولي للجيش.

ولفت إلى أن حادثة العاقبية قد شكلت صدمة للجميع ويجب العمل على تأمين كل ما يخفف التوتر في الجنوب، مشددًا على أهمية توصل التحقيق إلى النتائج المرجوة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في الحادثة.

ونوه بالإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية على كل المستويات.

كذلك، تناول وزير الدفاع مع وزير الإعلام زياد المكاري الأوضاع العامة في البلاد.
 
واطلع من سفير جمهورية تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل على الزيارة التي ستقوم بها وزيرة الدفاع التشيكية في 16 و17 آذار المقبل.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى التعاون بين لبنان وتشيكيا في المجال العسكري، إضافة إلى المساعدات التي قدمتها للبنان في مجالات عديدة.

وأكد السفير دوليزيل مواصلة العمل لتقوية العلاقات بين البلدين وتوفير المزيد من الدعم خصوصًا في الظروف التي يمر فيها لبنان.

والتقى سليم قنصل أوغندا محمد خضر حسين.

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