لحود عرض مع دبوسي لتطوير حركة صادرات المنتجات الغذائية

لحود عرض مع دبوسي لتطوير حركة صادرات المنتجات الغذائية

إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، في حضور رئيسة مصلحة الزراعة في طرابلس المهندسة سونيا الأبيض، مديرة الغرفة ليندا سلطان ومدير "مختبرات الجودة" لدى الغرفة الدكتور خالد العمري وعدد من موظفي مصلحة الزراعة في الشمال.



وأثنى لحود على "الشراكة النموذجية القائمة بين غرفة طرابلس الكبرى والقطاع العام ممثلًا بلحود"، مشددًا على "ضرورة العمل معًا بإيمان لتقديم الدعم والمساعدة للمزارع وكل مكونات القطاع الزراعي اللبناني".



وقال: "عملنا معًا ولا نزال بملفات كثيرة لا سيما الفحوص المتعلقة بسلامة الأمن الغذائي، وجاءت نتائج تلك الفحوصات خالية من أي جراثيم او أوبئة. ومن الطبيعي أن نلتقي دائمًا لدعم منتجاتنا الوطنية، سواء على أرض الوطن أو في بلدان الإنتشار لتطوير حركة صادراتنا الوطنية من أجل لبنان وإقتصاده وإنسانه والوقوف معًا في وجه كل التحديات التي تحول دون إنماء إقتصادنا ومجتمعنا".



من جهته، لفت لحود إلى أنه سيقوم بجولة في منطقة الشمال للإطلاع على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والتجارب الناجحة التي تسجل في تلك المنطقة للعمل على تعزيز حركة التكامل بين القطاعين العام والخاص والتعاون، وبالتالي على تسويق منتجات المطبخ اللبناني في أسواق بلدان الإنتشار وتطوير حركة الصادرات.



وقال: "طموحنا أن نستمر في العلاقة النموذجية مع غرفة طرابلس والرئيس دبوسي".