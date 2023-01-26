سامبسون اختتم زيارته لبنان: لدعم صمود الجيش اللبناني

سامبسون اختتم زيارته لبنان: لدعم صمود الجيش اللبناني

أنهى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المارشال الجوي مارتن سامبسون، زيارته لبنان التي استمرت ثلاثة أيام من 23 الى 25 كانون الثاني، والتقى خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، يرافقه السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول والملحق العسكري البريطاني المقدم لي ساندرز.



كما جال المارشال سامبسون على الخط الأزرق، ترافقه نائبة السفير البريطاني الجديدة كاميلا نيكليس، وشدد في مقر اليونيفيل في الناقورة على دعم المملكة المتحدة الكامل لعمل اليونيفيل في جنوب لبنان كما هو منصوص في قرار الأمم المتحدة ١٧٠١. وقدّم تعازيه في أعقاب الوفاة المأساوية للجندي شون روني.



كما التقى المارشال سامبسون محترف رياضات التحمّل اللبناني مايكل حدّاد. وقد ألهمت المارشال خطة حداد للسير لمسافة 100 كيلومتر عبر القطب الشمالي في وقت لاحق من هذا العام بهدف تسليط الضوء على الآثار المدمرة لتغير المناخ.



وقال السفير البريطاني: "سرّني الترحيب بالمارشال الجوي مارتن سامبسون في لبنان. يساهم إستمرار التعاون والشراكة الطويلين الأمد بين الجيشين البريطاني واللبناني بشكل أساسي في أمن لبنان وسيادته وازدهاره. سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم ذلك، بما فيه اتفاقنا الشهر الماضي لدعم قدرة الجيش اللبناني بمبلغ 13 مليون جنيه إسترليني اضافي".



اضاف: "أود أيضًا أن أشيد بإنجازات محترف رياضات التحمل اللبناني مايكل حداد. فهو مصدر الهام كبير وأتمنى له كل التوفيق في رحلته المقبلة الى القطب الشمالي".



بدوره، قال المارشال الجوي مارتن سامبسون: "كانت زيارة لبنان مهمة حيث اطلعنا على تأثير الأزمة الاقتصادية الحادة على الشعب اللبناني بشكل عام والجيش اللبناني بشكل خاص. إنني معجب بشجاعة ومرونة الشعب اللبناني والجيش اللبناني في مواجهة الشدائد. تظل المملكة المتحدة ملتزمة بتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا ودعم صمود الجيش اللبناني".



اضاف: "كما قدّمت تعازيّ ودعمي لليونيفيل عقب الحادث المأساوي الذي أسفر عن مقتل الجندي شون روني وإصابة ثلاثة آخرين. لقد كررنا موقف المملكة المتحدة بضرورة محاسبة الجناة. قوات اليونيفيل ومهامه في جنوب لبنان عامل أساسي لاستقرار لبنان وأمنه ".