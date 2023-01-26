ازمة مياه في النبطية وبلدة الدوير والجوار: انقطاع غير مسبوق

ازمة مياه في النبطية وبلدة الدوير والجوار...

تعاني مدينة النبطية وبلدة الدوير والجوار، من انقطاع المياه عن المنازل السكنية بشكل متواصل وغير مسبوق في هذه الفترة من السنة، بحيث ان المواطنين يتحملون اعباء مادية اضافية من شراء المياه بعدما جاوز سعر النقلة الواحدة الــ800 الف ليرة لبنانية، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



ورفع سكان أحياء الراهبات والبياض في مدينة النبطية وجزء من بلدة كفرجوز، الصرخة عاليا بسبب "الانقطاع غير المسبوق للمياه" في هذا الفصل من السنة"، مما يضطرهم لشراء صهاريح المياه تحت الامطار، وهي معاناة الان في فصل الشتاء، فكيف الحال في فصل الشح والصيف".



وأبدى الاهالي استغرابهم لـ"غياب اية حلول من قبل مصلحة مياه لبنان الجنوبي التي تكتفي فقط ببيانات مسبقة عن عجزها عن التغذية بالمياه من منشأت ومصادر المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي مرة، او بسبب اعطال دائمة مرة اخرى، فيما تخنق المواطن برفع رسوم الاشتراك السنوي الى حدود الــ4 مليون ليرة من دون مقابل" .



ولهذه الغاية، تداعى أهالي حي البياض في النبطية إلى عقد لقاءات مع فاعليات المدينة لطرح مشكلة الإنقطاع الدائم للمياه. واشتكى الاهالي من الظلم الحاصل في التوزيع ، وعدم اعتماد آلية للتغذية وفق برنامج محدد مسبقا.