بري استقبل لاكروا في حضور فرونتسكا ولازارو: لبنان ملتزم الـ1701

بري استقبل لاكروا في حضور فرونتسكا ولازارو: لبنان ملتزم الـ1701

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مساعد الأمين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وقائد قوة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان اللواء أرولدو لازارو، حيث تم عرض للأوضاع العامة.



وقد شدد الرئيس بري أمام الوفد على "أهمية ودور قوات الطوارئ الدولية في رصد ووقف الخروق والإنتهاكات الإسرائيلية اليومية للقرار الاممي 1701"، مؤكدا "التزام لبنان به"، منوها بعمق "العلاقة التاريخية بين اللبنانيين وقوة "اليونيفيل".