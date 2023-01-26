وزير التربية : حل الازمة يتطلب مراسيم في مجلس الوزراء وقوانين

وزير التربية : حل الازمة يتطلب مراسيم في مجلس الوزراء وقوانين



التقى الرئيس نبيه بري بوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، للبحث في الواقع التربوي والتعليمي وما يواجهه من تحديات.



وبعد اللقاء، قال الوزير الحلبي: "ملف التربية أساسي ولكن ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها، لأن هناك مطالب للمعلمين وإمكانات الخروج من هذه الازمة تحتاج الى مراسيم في مجلس الوزراء وإلى قرارات من مجلس الوزراء والى قوانين في المجلس النيابي. ونحن ضمن هذا الاطار حملنا الى دولة الرئيس هذه الامور وتداولنا معه بما يمكن ان يقوم به المجلس النيابي في أول جلسه سوف يدعو اليها، لان هناك أشياء كثيرة، لا يمكن أن تحل الا بقانون او بمراسيم في مجلس الوزراء، مع العلم اننا قدمنا لائحة بالاشياء المطلوبة من وزارة التربية والجامعة اللبنانية للامانة العامة لمجلس الوزراء كي تتم دراستها في اول جلسة سوف تعقد للحكومة".