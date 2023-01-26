بوحبيب استقبل لاكروا وطالب الأمم المتحدة بالتشدد بإدانة الخروق الإسرائيلية

بوحبيب أكد تقدير لبنان لدور اليونيفيل في حفظ الأمن والإستقرار في الجنوب

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب "تقدير لبنان لدور قوة اليونيفيل في حفظ الأمن والإستقرار في الجنوب". وطالب الأمم المتحدة بـ"التشدد بإدانة الخروق الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية المستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006) والعمل على منعها".



كلام بوحبيب جاء خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا يرافقه قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" آرولدو لازارو والوفد المرافق.



وتم البحث في الإدانة اللبنانية الواسعة والتحرك السريع للأجهزة اللبنانية المختصة لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن حادثة العاقبية المؤسفة.



كما تمت الإشادة بإنجاز إتفاق ترسيم الحدود البحرية وضرورة البناء عليها توصلا إلى ترسيم الحدود البرية.



وشدد وكيل الأمين العام على تمسك اليونيفيل بأفضل العلاقات مع المجتمعات المحلية في الجنوب، مؤكدا أهمية التعاون مع الجيش اللبناني ودعمه.