جنبلاط استقبل السفيرة الإيطالية وهاونشتاين

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، مساء أمس، السفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردييري، بحضور مفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، ومسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وئام أبو حمدان، وكان عرض لمختلف التطورات.



هاونشتاين



كما استقبل جنبلاط مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP) ميلاني هاونشتاين، بحضور السيدة نورا جنبلاط، وكل من رعد وأبو حمدان، ومسؤولة التنمية في مؤسسة "الفرح" الاجتماعية فرح أبي مصلح، وتم خلال اللقاء البحث في سبل التعاون وفي مختلف الأوضاع العامة.