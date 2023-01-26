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المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بعد لقائه ميقاتي: دائما الى جانب لبنان

أخبار لبنان
2023-01-26 | 10:51
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المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بعد لقائه ميقاتي: دائما الى جانب لبنان
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المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بعد لقائه ميقاتي: دائما الى جانب لبنان

المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بعد لقائه ميقاتي: دائما الى جانب لبنان

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، وقال الأخير: "تطرقنا الى موضوع الامن الغذائي والازمة العالمية التي تواجه الدول كافة، بالاضافة الى التحديات الناتجة عن الحرب الروسية- الاوكرانية وانعكاسها على كل الدول ومنها لبنان".

وأكد ان برنامج الغذاء العالمي سيكون دائما الى جانب لبنان والدولة اللبنانية لتأمين حق اللبنانيين في الغداء، وفي الوقت نفسه اكد العمل مع وزارة الزراعة اللبنانية لزراعة القمح بالتعاون مع منظمة الفاو، آملا ان يشهد لبنان في العام المقبل انتاجا وفيرا من القمح المحلي في لبنان.

 

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