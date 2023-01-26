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اجتماع قوى المعارضة في بيت الكتائب... ماذا فيه؟
أخبار لبنان
2023-01-26 | 10:54
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اجتماع قوى المعارضة في بيت الكتائب... ماذا فيه؟
اجتماع قوى المعارضة في بيت الكتائب... ماذا فيه؟
علمت الـ LBCI ان اجتماع قوى المعارضة في بيت الكتائب كان بعيداً عن الإعلام، وهو أتى استكمالا لإجتماع ليل امس ولمناقشة التطورات القضائية لملف المرفأ وما رافقه من تحركات لأهالي الضحايا.
وعُلم ان التنسيق بين قوى المعارضة سيستمر وهناك محاولة لجمع النواب المعارضين للخروج بموقف من ملف تحقيقات المرفأ ولدراسة الخطوات اللاحقة لمعالجة هذا الملف.
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