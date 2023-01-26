قرار للأبيض بإصدار مؤشر يومي لأسعار الأدوية غير المدعومة

قرار للأبيض بإصدار مؤشر يومي لأسعار الأدوية غير المدعومة



قرر وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض إصدار مؤشر يومي لأسعار الأدوية غير المدعومة وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازي، على أن يبقى المؤشر أسبوعيًا بالنسبة إلى الأدوية التي تبقى بمنأى عن التأثيرات الكبيرة لسعر الصرف وهي المدعومة كليًا وجزئيًا.



ويأتي قرار الأبيض حرصًا على تأمين إستمرار سوق الدواء ووصوله إلى المواطن في ظل الظروف الراهنة والإستثنائية التي يمر بها قطاع الأدوية في لبنان وسط التقلب الكبير في سعر صرف الدولار.