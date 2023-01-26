إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد مار مارون والذكرى الـ18 لاستشهاد الحريري ورفاقه

إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد مار مارون والذكرى الـ18 لاستشهاد الحريري ورفاقه



أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة حملت الرقم 2/2023 قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد مار مارون وبمناسبة الذكرى الـ18 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.



وجاء في نص المذكرة: "إستنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس الواقع فيه 9/2/2023 بمناسبة عيد مار مارون، ويوم الثلاثاء الواقع فيه 14/2/2023 الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأبرار".