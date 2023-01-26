أعضاء من "الاعتدال الوطني" زاروا ضريح الشهيد وسام عيد

"الاعتدال الوطني": سلسلة الاغتيالات لا يمكن أن تتوقف إلا بعد كشف المرتكبين وتقديمهم إلى العدالة

زار أعضاء من "تكتل الاعتدال الوطني"، صباح هذا اليوم، ضريح الرائد الشهيد وسام عيد، في بلدته دير عمار، حيث وضعوا إكليلاً على ضريحه في الذكرى الـ15 على اغتياله مع رفيقه أسامة مرعب.



وبعد زيارة الضريح، أكد التكتل أن "سلسلة الاغتيالات في لبنان لا يمكن أن تتوقف، إلا بعد كشف المرتكبين وتقديمهم إلى العدالة، وهذا لا يتم إلا عبر قضاء نزيه ومستقل لا يخضع للضغوط السياسية".



وقال: "ما نشهده اليوم على مستوى القضاء معيب، ليس فقط بحق أهالي ضحايا شهداء المرفأ، ولكن ايضاً بحق القضاء نفسه، بعد أن تحولت القضية من تحقيق في ملف الانفجار إلى صراع داخل الجسم القضائي وعلى الإعلام وأمام جميع الناس".



وبعد زيارة الضريح، توجه أعضاء التكتل إلى منزل عائلة وسام عيد، حيث كان في استقبالهم والد الشهيد وعدد من أقربائه وأصدقائه.