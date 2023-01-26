الصحة: 247 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

الصحة: 247 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا



أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 247 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1227889، كما تم تسجيل حالتي وفاة.



كذلك، نشرت وزارة الصحة العامة تقريرًا عن حالات الكوليرا في لبنان، إذ لم تسجل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي لللوفيات 23.