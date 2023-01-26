الجيش: افتتاح مراكز جديدة لتعليم اللغة الإنكليزية

أعلن الجيش عبر حسابه على تويتر، افتتاح مراكز جديدة لتعليم اللغة الإنكليزية في مقر عام الجيش وفوج الحدود البرية الأول والكلية الحربية ومركز المكافحة للتدريب المتقدم، بعدما قدمت تجهيزاتها هبة من السلطات الأميركية.