الجيش: افتتاح مراكز جديدة لتعليم اللغة الإنكليزية

افتتاح مراكز جديدة لتعليم اللغة الإنكليزية في مقر عام الجيش وفوج الحدود البرية الأول والكلية الحربية ومركز المكافحة للتدريب المتقدم، بعدما قُدمت تجهيزاتها هبة من السلطات الأميركية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/w5cL9smvXw
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 26, 2023
افتتاح مراكز جديدة لتعليم اللغة الإنكليزية في مقر عام الجيش وفوج الحدود البرية الأول والكلية الحربية ومركز المكافحة للتدريب المتقدم، بعدما قُدمت تجهيزاتها هبة من السلطات الأميركية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/w5cL9smvXw