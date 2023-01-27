إعتصام لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية أمام وزارة الداخلية

إعتصام لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية أمام وزارة الداخلية



نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان إعتصامًا سلميًا أمام وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع في بيروت، تحت راية الإتحاد العمالي العام وبمشاركة رئيسه الدكتور بشارة الأسمر.



وقد قطع المعتصمون الطريق أمام وزارة الداخلية وحولت القوى الأمنية السير إلى طرق فرعية.