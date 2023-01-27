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حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي

حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي

بعد لقائه البطريرك الراعي في بكركي، أعلن النائب مروان حماده انه قد يكون هناك من زيارة قريبة للنائب تيمور جنبلاط الى بكركي.



واشار الى أن "ما نعيشه هو صيغة التحقيق المستحيل والممنوع أكان من الخارج ام الداحل لكن تصرف بعض فرقاء الداخل يزيد عليهم الشبهات وعلى القضاء لملمة نفسه".



وعن بلدة بريح، أكد أن "ما من ذرة مشكلة مسيحية درزية في بريح".