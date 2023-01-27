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قراران لوزير العمل يتعلقان بمكاتب إستقدام العاملات الأجنبيات
أخبار لبنان
2023-01-27 | 04:43
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قراران لوزير العمل يتعلقان بمكاتب إستقدام العاملات الأجنبيات
قراران لوزير العمل يتعلقان بمكاتب إستقدام العاملات الأجنبيات
أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قرارين يتعلقان بمكاتب إستقدام العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية.
وقضى القرار الأول بإقفال مكتبين لارتكابهما مخالفات فاضحة.
أما القرار الثاني فقضى بسحب تراخيص ٦٦ مكتبًا كإجراء إداري لأنهم لم يمارسوا دورهم قرابة ما يزيد عن سنة.
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