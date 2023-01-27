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وزير الدفاع: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني

وزير الدفاع: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني

نفى وزير الدفاع موريس سليم أنه تحدث عن اقالة قائد الجيش، قائلا: "لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وقفا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية".



وأضاف بعد لقائه البطريرك الراعي في بكركي: "جيشنا سيبقى دائما حامي الوطن والمواطنين".



وطمأن على وضع المؤسسة العسكرية وما تقوم به من مهام وطنية، وقال: "حرصنا الشديد على ان يبقى دورها دورا قويا يحفظ سلامة الوطن وامن المواطنين".